الحكومة تقر 3 أنظمة – تفاصيل

وطنا اليوم:أقرت الحكومة في جلسته التي عقدها الخميس، نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي لسنة 2024م.

ويأتي النظام لغايات رفد الجهاز القضائي بكفاءات علميَّة وعمليَّة من أوائل كليَّات الحقوق والمحامين وموظَّفي وزارة العدل والأمانة العامَّة للمجلس القضائي وذلك بابتعاثهم للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد، ولتنظيم إجراءات الابتعاث والالتزامات المترتِّبة على الموفَد نتيجة ابتعاثه إلى المعهد.

كما أقرّت نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك نظراً لصدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م الذي تطلَّب إصدار نظام لتحديد آليَّة عمل اللَّجنة، وسائر الأحكام المتعلِّقة بها.

وأقر الحكومة أيضا المجلس أيضاً نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزَّواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين أمانة عمَّان من القيام بمسؤوليَّاتها المناطة بها ضمن هذا النظام.