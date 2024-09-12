حزب عزم يستقبل المهنئين اليوم الخميس

وطنا اليوم:يتشرف الأمين العام لحزب عزم وكافة قيادات وأعضاء ومرشحي الحزب الفائزين بالانتخابات النيابية باستقبال المهنئين اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٩/١٢ من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك في مقر الحزب الكائن بشارع وصفي التل ، الجاردنز سابقل رقم العمارة “٦٢ “

واذا يقدم الحزب شكرة الكبير لكافة القيادات والمنتسبين والداعمين والمؤازرين وكافة أبناء الأردن الحبيب على وقفتهم الوطنية الجليلة ناصعة البياض والتي تؤكد قيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني الصادق للوطن وقيادته الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه