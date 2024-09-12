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معالي الشيخ فيصل الحمود يهنئ بالانتخابات ويشيد بالتنظيم الراقي

منذ 17 ثانية
معالي الشيخ فيصل الحمود يهنئ بالانتخابات ويشيد بالتنظيم الراقي

وطنا اليوم:هنأ معالي المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وولي عهدا وحكومةً وشعباً بإنجاز الانتخابات النيابية بتنظيم راقي وحضاري عكس الجهود المميزة والعمل الدؤوب لجميع من شارك في إنجاح هذا العرس الديمقراطي بامتياز مشيداً بالأردن والأردنيين قائلاً: هذه هي الأردن كما عهدناها دائماً تجدهم محبين لوطنهم يحرصون على النهوض بوطنهم فكان تواجدهم الراقي لإدلائهم بأصواتهم خير دليل على التكاتف والتلاحم والتناغم بين الجميع .
مهنئاً جميع الفائزين في الانتخابات قائلاً : لا يوجد خاسر فالجميع محب لوطنه وقيادته وشعبه والكل يعمل من مكانه للنهوض بالأردن نحو مستقبل زاهر مليء بالإنجازات داعياً الله عزوجل لهم يالتوفيق والسداد وأن يعينهم الله على حمل هذه المسؤولية الوطنية.


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