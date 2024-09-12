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بعثة الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح بإجراء الانتخابات رغم الأحداث الإقليمية المضطربة

منذ 3 ثواني
بعثة الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح بإجراء الانتخابات رغم الأحداث الإقليمية المضطربة

وطنا اليوم:قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو، إن الأردن نجح بإجراء الانتخابات النيابية رغم الأحداث الإقليمية المضطربة، وأبرزها الحرب على غزة.
وأضافت زوفكو، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن الانتخابات النيايبة 2024 جعلت مجلس النواب الأردني أكثر شمولية، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت شاملة وجيدة التنظيم في سياق عملية الإصلاح.
وأكدت أن الانتخابات أظهرت نزاهة في تطبيقها، رغم ثغرات بسيطة تتعلق بتمويل وترويج الحملات الانتخابية للأحزاب خلال الصمت الانتخابي.
وأوضحت أن التقرير النهائي والتوصيات للانتخابات سيكون بعد شهرين، مضيفة أن البعثة حيادية في عملها لمراقبة الانتخابات.
وتتألف بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا، كما تضم وفدا يتألف من سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمّان.


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