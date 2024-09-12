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من هي الجنسية العربية الأكثر حصولا على الإقامة الدائمة بأمريكا

منذ 51 ثانية
من هي الجنسية العربية الأكثر حصولا على الإقامة الدائمة بأمريكا

وطنا اليوم:أصدرَت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة تقريرًا حديثًا يتضمن بيانات شاملة حول المواطنين الأجانب الذين حصلوا على إقامة دائمة قانونية (البطاقة الخضراء)، بالإضافة إلى أولئك الذين تم قبولهم كمهاجرين غير دائمين، أو حصلوا على حق اللجوء، أو وضع اللاجئ، أو التجنيس.
يستند التقرير إلى بيانات العام 2022، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي لدائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية.
وتتيح البطاقة الخضراء لحامليها الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة، ما يفتح لهم العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير، تصدرت مصر قائمة الدول العربية، حيث حصل 8,348 مواطنًا مصريًا على البطاقة الخضراء في عام 2022.
تلتها اليمن بإجمالي 5,648 مواطنًا، ثم الأردن بإجمالي 4,779 مواطنًا.
يمكنكم الاطلاع على ترتيب الدول العربية الأعلى حصولًا على “البطاقة الخضراء” لعام 2022 من خلال الإنفوغرافيك.


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