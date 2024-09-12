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السعايدة : العداد هو الفاصل بين المواطن وشركة الكهرباء

منذ 10 ثواني
السعايدة : العداد هو الفاصل بين المواطن وشركة الكهرباء

وطنا اليوم:أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حول الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء وآلية احتساب النسب على الشبكة الكهربائية.
وقال السعايدة في حديث لاذاعة الأمن العام الخميس، إنه الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء لا يتم احتسابه على المشتركين ولا يتم توزيعه على أي فاتورة كهربائية خاصة بالمشتركين.
وأضاف أن عداد الكهرباء هو الفاصل بين المواطن وشركة الكهرباء، لافتا الى أنه بامكان المواطن ان يحسب كمية الاستهلاك وهي سهلة لأن الأسعار موجودة وواضحة.
وضرب السعايدة مثالا على أنه اذا سافر اي مواطن لمدة شهر وقام بفصل كل الاجهزة او تنزيل القواطع وعاد الى منزله بعد ذلك ، فانه لن يجد أي قيمة استهلاك على الفاتورة خلال غيابه.


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