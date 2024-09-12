بنك ABC يحصد أربعة ألقاب مرموقة ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في إدارة الخزانة والنقد في العالم للعام 2024

وطنا اليوم:حاز بنك ABC، المجموعة المصرفية الدولية الرائدة، على جوائز عالمية مرموقة تقديرًا لتميّزه في تقديم خدمات إدارة الخزانة والنقد، مدعومًا بالقدرات الرقمية القوية والتركيز على احتياجات العملاء.

المنامة، البحرين: حصل بنك ABC على أربع جوائز من مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في إدارة الخزانة والنقد في العالم للعام 2024: جائزة أفضل حل للدفع عبر الحدود للشركات في الشرق الأوسط، وأفضل بنك لإدارة السيولة على المدى الطويل في أفريقيا، وجائزة أفضل بنك في إدارة النقد – في البحرين وتونس.

تُبرز هذه الجوائز خدمات صيرفة الجملة المتميزة التي يُقدمها البنك للشركات والمؤسسات مستفيدًا من قدراته الرقمية القوية، مع التركيز على حلول إدارة الخزانة والنقد من الجيل التالي. اتبعت عملية الاختيار منهجية متعددة المراحل لتقييم المرشّحين، وذلك وفقًا لمجموعة متباينة من المعايير الموضوعية والذاتية.

تميّز البنك بفضل نطاق الخدمات الواسع في مجال إدارة الخزانة والنقد، والمسيرة الحافلة بالنمو، وتسارع وتيرة التحول الرقمي في ظل التحديات المالية والجيوسياسية العالمية.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يُشرفنا الفوز بهذه الجوائز الأربع المقدمة من قبل برنامج دولي مرموق تشرف عليه مجلة عريقة مثل جلوبال فاينانس. يُؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مُبتكرة ومُستدامة تُلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتُرسخ مكانة البنك بصفته بنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفريق عملنا حول العالم على تعاونهم وجهودهم الدؤوبة التي قادت إلى حصولنا على هذه الجوائز، كما أود أن أشكر مجلة جلوبال فاينانس على تقديرها المستمر لإنجازاتنا.”

حازت جوائز إدارة النقد التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس في دورتها الرابعة والعشرين على ثقة المجتمع المالي الدولي كمعيار معتمد للتميز. وفي هذا الصدد، صرح السيد/ جوزيف جيرابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس قائلًا: “لمواكبة موجة الابتكارات والتغيرات التكنولوجية التي تقوم بإعادة تشكيل ملامح مجال إدارة الخزانة والنقد، يستلزم الأمر الاستعانة بأفضل الأنظمة المصرفية والإدارية. نُقدم جوائز إدارة الخزانة والنقد للإشادة بالشركات التي تُسهم بشكل بارز في مساعدة عملائها على التكيُّف مع المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.”

إلى جانب بناء قدرات رقمية مُتطورة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، يركّز بنك ABC أيضًا على توسيع عملياته بشكل مطرد في الأسواق الناشئة والتي تتمتع بإمكانيات نمو عالية. وبفضل تركيزه على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيا، يتميز بنك ABC بأدائه المالي المتميز، ومعاملاته البارزة، وتقديم تجارب مصرفية غير مسبوقة للأفراد والشركات.