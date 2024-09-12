عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي لتقديم دورات ودبلومات معتمدة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية وأكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تشمل دورات ودبلومات معتمدة من وزارة التعليم العالي. وتستهدف هذه البرامج تمكين المشاركين من داخل الجامعة وخارجها من اكتساب المهارات العملية والتقنية اللازمة لمواكبة التطورات في مجال الإعلام وتعزيز فرص التوظيف.

وقد وقّع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية، رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، و عن أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي المهندس فارس الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤيا الإعلامية، بحضور الدكتور رمزي الكرمي، المدير العام للأكاديمية، والسيد خالد الزعبي، مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة.

وعبّر المهندس فارس الصايغ عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة عمان الأهلية، التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، حيث سنتمكن من خلال هذه الشراكة من تقديم برامج تدريبية متقدمة في مجال الإعلام، تهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات الإعلامية للشباب الأردني، وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع الإعلامي، مؤمنين بأن هذا التعاون سيحدث فرقاً كبيراً في تأهيل الجيل القادم من الإعلاميين.”

من جهته، أشاد الدكتور رمزي الكرمي بأهمية هذه الاتفاقية في إطلاق أولى مشاريع الأكاديمية مع الجامعة، وقال: “نحن في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي سعداء بإطلاق أولى مشاريعنا بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية من خلال الدبلوم الاحترافي في الإعلام الرقمي، المعتمد من وزارة التعليم العالي والذي يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الحديثة والمعرفة العملية في مجال الإعلام الرقمي، مما يؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة، حيث تزداد حاجة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى كوادر مؤهلة في الإعلام الرقمي.”

من جانبه، رحّب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، بهذا التعاون مع أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي، قائلاً: “تتجه جامعة عمان الأهلية إلى توفير فرص تدريب للطلبة قبل التخرج ، كما تتيح المجال أمام الخريجين للالتحاق بالدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، وفي هذا الإطار، تُعرب الجامعة عن سرورها بالتعاون مع أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي، التي تُعد من أبرز المؤسسات في مجال الإعداد والتدريب.”

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعليم والتدريب الإعلامي في الأردن وتمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للنجاح في بيئة العمل الإعلامي المتطورة.