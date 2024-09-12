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وفاة سيدة إثر إصابتها بحريق اندلع في منزلها بمعان

منذ 11 ثانية
وفاة سيدة إثر إصابتها بحريق اندلع في منزلها بمعان

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، بوفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة نتيجة اندلاع حريق بمنزلها في مدينة معان.
ونتج عن الحريق وفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى المستشفى، بحسب بيان صادر عن الأمن العام ليل الأربعاء.
وأكد البيان أن فرق الإنقاذ أخمدت الحريق، فضلا عن إخلاء الوفاة إلى المستشفى.
وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.


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