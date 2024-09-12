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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

منذ 18 ثانية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (27) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الخميس.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 25 كانون الأول 2024، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 أيلول 2024.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.6 مليارات دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى 5 أيلول الحالي.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعد أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.


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