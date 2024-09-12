التداول العقاري في الأردن ينخفض 4% الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,447 مليار دينار أردني، وفق دائرة الأراضي والمساحة، التي أشارت إلى انخفاضه بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير، انخفض حجم التداول خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 4%، ليبلغ 709,686 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات منذ مطلع العام الحالي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 167,557 مليون دينار، فيما انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 6%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، و16% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 25,073 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 25,352 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 22,792 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 21,099 مليون دينار، ثم جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 15,045 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن عدد معاملات التملك لغير الأردنيين انخفضت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.5%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، انخفضت عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 5.5% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 15% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي للشهر الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 9% مقارنة بشهر تموز/يوليو السابق، وفق التقرير.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إذ بلغت 136,133 مليون دينار، وانخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 23% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 18% مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي، إذ بلغت 23,077 مليون دينار.

التقرير، أوضح أن حركة بيع العقار في الأردن انخفضت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال آب/أغسطس الماضي، انخفضت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 8%، مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و2% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.