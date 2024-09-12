البدور : المجلس النيابي المقبل سيكون ذو نكهة سياسية وليست خدمية

وطنا اليوم:أكد عضو مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية الدكتور إبراهيم البدور، ان المجلس النيابي المقبل ووفق ما أفرزته العملية الانتخابية سيكون ذو نكهة سياسية وليست خدمية كمان كان في السابق.

وقال ، إن المجلس الجديد يضم 104 نائب من الحزاب وفيه تنوع كبير، وعليه سيكون العمل فيه تشاركي، بالإضافة إلى أنه سيضم عدد كبير من الشباب وزيادة في تمثيل السيدات .

وشدد البدور على ضرورة اندماج الأحزاب التي لم تفلح في الحصول على مقاعد حزبية خلال العملية الإنتخابية مع بعضها البعض لضمان وصولها إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة.

وبين البدور أن الانتخابات جرت في توقيت مختلف وفيه العديد من التحديات، لكن الإرادة السياسية في الدولة الأردنية كانت واضحة في إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها، لذلك فإن الأردن ثابت في مواقفه الدستورية فجلالة الملك كان دائما يؤكد على ضرورة إقامة الانتخابات والتحديث السياسي، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات كانت أول محك لتطوير المنظومة السياسية كاملة.