شهيدان في غارة ليلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد لبنانيان، اليوم الأربعاء، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة البياضة في قضاء صور جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة من مسيّرة على دراجة نارية في بلدة البياضة أدت إلى مقتل شقيقين.

وأضاف المصدر “أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق؛ بسبب إلقاء الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على بلدة الخيام”.

وتابع “أن الغارة الحربية الإسرائيلية على بلدة حولا استهدفت منزلا كان استهدف سابقا بالقذائف المدفعية وقتل يومها أب وابنته”.