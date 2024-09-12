متى يشعر الأردنيون بأجواء مائلة للبرودة؟

وطنا اليوم:رجحت إدارة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة السبت، بفعل اندفاع كتلة هوائية لطيفة ورطبة.

ويتوقع أن يشعر الأردنيون بأجواء مائلة للبرودة ليلاً، خاصة ليلة السبت وليلة الأحد، بحسب الأرصاد الجوية.

وفي العاصمة عمان، من المتوقع أن تتراوح العظمى خلال النهار ما بين 28 و29 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً لتسجل الصغرى ما بين 17 و18 درجة مئوية.

أما في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت، فتسجل العظمى خلال النهار ما بين 37 و39 درجة مئوية، وتنخفض ليلاً لتتراوح الصغرى ما بين 21 و25 درجة مئوية.

في العاصمة عمان، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 28 و29 درجة مئوية، في حين تنخفض ليلاً لتسجل الصغرى ما بين 17 و18 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلاً، خاصة في ليلة السبت وصباح الأحد. أما في مناطق الأغوار، العقبة، والبحر الميت، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 37 و39 درجة مئوية، وتصل ليلاً إلى ما بين 21 و25 درجة مئوية، بحسب الأرصاد الجوية.

نهاية الأسبوع

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال نهار الخميس بين 32 و34 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً إلى ما بين 18 و22 درجة مئوية.

أما في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة، فتتراوح العظمى بين 40 و43 درجة مئوية، وتصل ليلاً إلى ما بين 23 و27 درجة مئوية.

ويوم الجمعة، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويستمر الطقس معتدلاً في المرتفعات والسهول، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع درجات حرارة قريبة من تلك المسجلة الخميس.

ونوهت الأرصاد الجوية أن الأجواء تكون أكثر اعتدالاً بشكل عام في الأردن خلال الأيام القادمة.