في ذكرى 11 سبتمبر.. بايدن يعتمر قبعة انتخابية لترامب

وطنا اليوم:اعتمر الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الأربعاء- لبرهة قبعة دعائية للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

يأتي ذلك في خطوة قال البيت الأبيض إنّها هدفت لإظهار “الوحدة” في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

والقبعة الحمراء التي كُتب عليها “ترامب 2024” اعتمرها بايدن خلال فعالية بمركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة الرحلة “يونايتد 93” في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الرئيس بايدن زار هذا المركز بمناسبة الذكرى الـ23 للاعتداءات للتأكيد على وحدة البلاد.

وأضاف أنّه خلال هذه الزيارة، وفي بادرة “ودّية” قدّم بايدن قبّعة لأحد أنصار ترامب فرد عليه المناصر بالقول إنه “بنفس هذه الروح ينبغي على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب، فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة”.

مقطع وتعليقات

وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بايدن مبتسما وهو يرتدي قبعة وفوقها قبعة حمراء اللون كتب عليها “ترامب 2024”.

وسارع الجمهوريون لاستغلال صورة رئيس الولايات المتحدة وهو يضع على رأسه الشعار المميز لأنصار ترامب.

وكتبت حملة الملياردير الجمهوري على منصة إكس بنبرة سخرية “شكرا على الدعم يا جو!”.

وأتت هذه المبادرة من بايدن غداة أول مناظرة بين ترامب ومنافسته كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي.

وربطا بهذه المناظرة، قال فريق ترامب عبر إكس إنّ “هاريس كانت سيئة للغاية في مناظرة أمس لدرجة أنّ بايدن اعتمر لتوه قبعة ترامب”.