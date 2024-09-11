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الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة

منذ ساعة واحدة
الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة

نفّذت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم، حيث يوجد من ضمن المرضى والمرافقين عدد 142 طفلا، وذلك إلى أبوظبي انطلاقا من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبو سالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة.

 

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في هذه المناسبة: “تأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين”.

وأضافت: “هذه المهمة الجديدة لإجلاء الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع، حيث سنستمر في العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، والقيام بدور قيادي لمضاعفة ودعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

 

من جانبه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “نعرب عن تقديرنا مجددا لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد. كما تدعو منظمة الصحة العالمية مجددا إلى وقف إطلاق النار”.

 


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