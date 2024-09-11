بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تسع نساء يقتحمن الجسم التشريعي خارج “كوتا المرأة”

منذ ساعة واحدة
تسع نساء يقتحمن الجسم التشريعي خارج “كوتا المرأة”

وطنا اليوم_احتلت نساء الأردن 27 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الـ138، تسع منهنّ خارج إطار “كوتا المرأة” المحدّدة بـ18 مقعدًا، بحسب النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية يجريها الأردن بطيف حزبي.

 

وفازت النسوة التسع بالتنافس الحر على تذكرة القوائم الحزبية العامّة، إلى جانب 18 امرأة حجزن مقاعدهن ضمن الكوتا. وبذلك يضم المجلس النيابي امرأة لكل خمسة رجال، في سابقة تشريعية تتزامن مع دخول الدولة مئويتها الثانية.

أربعٌ من السيدات خارج الكوتا دخلن المجلس على تذكرة جبهة العمل الإسلامي.

 

كما حجزت عضو حزب “عزم” المستقل هدى نفاع مقعدًا خارج نظام “كوتا المرأة” و”كوتا المسيحيين”؛ إذ فازت ضمن مسار التنافس الحر من بين 41 نائبًا على القوائم الحزبية.

 

بموجب قانون الانتخاب، تحظى نساء الأردن بالدخول إلى الحياة التشريعية بفضل كوتا المرأة، وهي 18 مقعدًا، واحد لكل دائرة انتخابية.

 

وللمسيحيين 7 مقاعد وفق كوتا خاصة، مقابل ثلاثة مقاعد ضمن “كوتا” الشيشان والشركس.

 

طيف حزبي

 

وفي الإجمال، احتلت عشرة أحزاب 104 مقاعد في المسارين “القائمة العامة” الحزبية و”القوائم المحلية”، وهي أعلى نسبة في الجسم التشريعي منذ انتخابات 1956.

 

سيطرة إسلامية

 

واحتلت جبهة العمل الإسلامي 32 من تلك المقاعد، بواقع واحد لكل ثلاثة من المقاعد الحزبية، وواحد لكل أربعة من إجمالي أعضاء المجلس النيابي، في محاكاة لفوز الإسلاميين الكاسح في انتخابات 1989


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:08

الدفاع المدني يخمد حريق منزل نتج عنه وفاة في معان

22:58

إعلام عبري: نتنياهو يطلب فتح تحقيق لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه

21:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة العدوان

20:14

الهيئة المستقلة تقرر اعتماد النتائج النهائية للانتخابات

20:04

الأمن العام يضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها على خلفية نتائج الانتخابات

20:01

سفير بريطانيا في عمّان: وقف نظام السفر الإلكتروني بسبب أقلية صغيرة

19:54

طالع النتائج الأولية للقوائم الحزبية في الدائرة العامة .. ارقام واسماء

19:42

سلطات غزة للأهالي: منتحلو العمل الخيري مخبرون للاحتلال فاحذروهم

19:32

نتنياهو: سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن

19:25

64 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

19:19

الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة

19:16

الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن الحرازين من غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عون