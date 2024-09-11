تسع نساء يقتحمن الجسم التشريعي خارج “كوتا المرأة”

وطنا اليوم_احتلت نساء الأردن 27 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الـ138، تسع منهنّ خارج إطار “كوتا المرأة” المحدّدة بـ18 مقعدًا، بحسب النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية يجريها الأردن بطيف حزبي.

وفازت النسوة التسع بالتنافس الحر على تذكرة القوائم الحزبية العامّة، إلى جانب 18 امرأة حجزن مقاعدهن ضمن الكوتا. وبذلك يضم المجلس النيابي امرأة لكل خمسة رجال، في سابقة تشريعية تتزامن مع دخول الدولة مئويتها الثانية.

أربعٌ من السيدات خارج الكوتا دخلن المجلس على تذكرة جبهة العمل الإسلامي.

كما حجزت عضو حزب “عزم” المستقل هدى نفاع مقعدًا خارج نظام “كوتا المرأة” و”كوتا المسيحيين”؛ إذ فازت ضمن مسار التنافس الحر من بين 41 نائبًا على القوائم الحزبية.

بموجب قانون الانتخاب، تحظى نساء الأردن بالدخول إلى الحياة التشريعية بفضل كوتا المرأة، وهي 18 مقعدًا، واحد لكل دائرة انتخابية.

وللمسيحيين 7 مقاعد وفق كوتا خاصة، مقابل ثلاثة مقاعد ضمن “كوتا” الشيشان والشركس.

طيف حزبي

وفي الإجمال، احتلت عشرة أحزاب 104 مقاعد في المسارين “القائمة العامة” الحزبية و”القوائم المحلية”، وهي أعلى نسبة في الجسم التشريعي منذ انتخابات 1956.

سيطرة إسلامية

واحتلت جبهة العمل الإسلامي 32 من تلك المقاعد، بواقع واحد لكل ثلاثة من المقاعد الحزبية، وواحد لكل أربعة من إجمالي أعضاء المجلس النيابي، في محاكاة لفوز الإسلاميين الكاسح في انتخابات 1989