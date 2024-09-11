الهيئة المستقلة تقرر اعتماد النتائج النهائية للانتخابات

وطنا اليوم:قررت الهيئة المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، اعتماد النتائج الأولية كنتائج نهائية، بانتظار نشرها في الجريدة الرسمية، وفق ما أكده المهندس موسى المعايطة.

وجاء القرار بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب، قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وبلغت نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بلغت (43.5٪) من إجمالي عدد المقترعين.

وبحسب المعايطة، بلغت نسبة مشاركة النساء (47.8٪) من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تقارب (2٪) مقارنة بانتخابات عام 2020 التي شهدت نسبة مشاركة نسائية بلغت (45٪).