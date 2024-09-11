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سفير بريطانيا في عمّان: وقف نظام السفر الإلكتروني بسبب أقلية صغيرة

منذ 18 ثانية
سفير بريطانيا في عمّان: وقف نظام السفر الإلكتروني بسبب أقلية صغيرة

وطنا اليوم:قال السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، الأربعاء، إن بلاده “اضطرت” إلى وقف نظام تصريح السفر الإلكتروني ETA، وأعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين بسبب “أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة” لديها.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني في فيديو بثته السفارة، “ربما سمعتم خبر أن المملكة المتحدة أعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين، وهذا صحيح، ابتداء من الآن على من يريد السفر إلى المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة”.
وتابع “منذ تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني ETA استفادت الغالبية من المسافرين من نظام السفر إلى المملكة المتحدة دون أي مشكلة” لكنه قال “من المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة لدينا”.
“هدف التأشيرات هو تمكين الناس من السفر وليس منعهم، ونأمل أن نرى زيادة مستمرة في عدد الأردنيين الذين يزورون بريطانيا” وفق هول.
وأضاف “أود أن أؤكد أنه ما زال مرحبا بالأردنيين في المملكة المتحدة”.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارا من 10 أيلول 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيا للمواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة.


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