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نتنياهو: سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن

منذ 15 ثانية
نتنياهو: سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء،” سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب”.
وأضاف نتنياهو خلال زيارة غور الاردن: من المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام.
وقال نتنياهو “نحن في معركة متعددة الساحات. نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن. وهذه حدود السلام. ونحن نعمل مع المملكة الأردنية الهاشمية لضمان أن تظل كذلك”.
وأشار “التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة، وهناك محاولة لتهريب المقاومين والأسلحة عبر نهر الأردن إلى الضفة وإلى إسرائيل. ونحن نعمل هنا بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف هذا الأمر”.


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