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64 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ 23 ثانية
64 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و104 جرحى، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 341 على القطاع، إن هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 41084 شهيدا و95029 جريحا


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