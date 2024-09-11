عزم يحصد (١٠) عشرة مقاعد نيابية ويستقبل المهنئين غدا الخميس

وطنا اليوم_بعد الإعلان الرسمي للهيئة المستقلة للانتخاب عن نتائج الانتخابات النيابية للقوائم المحلية والعامة

فقد حصد حزب عزم مقعدين على القائمة العامة وثمانية مقاعد عن القوائم المحلية في إنجاز طيب وخلال فترة قصيرة من عمر تأسيس الحزب جسد بها كافة منتسبي الحزب والداعمين والمؤازرين أروع صور التلاحم والتكاتف مجسدين مضامين المسيرة الديموقراطية الرصينة وعملية الإصلاح السياسي وسط هذا العرس الوطني الذي عكس الصورة الحضارية المشرقة والشفافية والنزاهة للدولة الأردنية لبدء مرحلة سياسية قادمة تؤسس لعمل حزبي سياسي متين وتجربة أكثر نضوجا مما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني .

واذا يقدم الحزب شكرة الكبير لكافة القيادات والمنتسبين والداعمين والمؤازرين على وقفتهم الجليلة ناصعة البياض والتي تؤكد قيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني الصادق .

هذا وسوف حزب عزم المهنئين يوم غدا الخميس الموافق ٩/٢

من الساعة الخامسة – إلى الساعة التاسعة مساء في المقر الانتخابي للحزب بشارع وصفي التل رقم ٦٢ ( شارع الجاردنز سابقا )