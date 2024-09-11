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صالح العرموطي الأول على مستوى المملكة بعدد الأصوات

منذ ساعة واحدة
صالح العرموطي الأول على مستوى المملكة بعدد الأصوات

وطنا اليوم:حصد النائب السابق ونقيب المحامي صالح العرموطي أعلى نسبة تصويت في الاردن بعد حصوله على 29911 صوتا .
ويتوالى ظهور نتائج الانتخابات النيابية، سواء على مستوى القائمة الحزبية العامة أو الدوائر المحلية، وفق إعلانات متتالية للهيئة المستقلة للانتخاب.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي “الإخوان المسلمين” فوز قائمته المرشحة للانتخابات النيابية 2024 في الدائرة العامة بـ 18 مقعدا وفق النتائج الأولية وبعد فرز 99% من الأصوات، وحصولها على 462 ألف صوت.
كما نجح 14 نائباً من الحزب نفسه بالقوائم المحلية.


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