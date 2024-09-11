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الجيش يبدأ بأستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات الأمريكية

منذ ساعتين
الجيش يبدأ بأستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات الأمريكية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين للإستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2025 ولمدة (4) سنوات .
لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأكاديميات الأمريكية يرجى الدخول على الموقع المبين

بجانب كل منهم :

على الراغبين بالتسجيل (أو من ينوب عنهم) مراجعة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة
الأردنية – الجيش العربي (المبنى الجديد) / مديرية التدريب العسكري / مكتب البعثات العسكرية خلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2عصراً) خلال الفترة من
يوم الخميس الموافق 12/9/2024 ولغاية يوم الأثنين الموافق 23/9/2024 لتعبئة طلب التسجيل مصطحبين معهم صورة عن كشف علامات الثانوية العامة أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صورة عن الهوية الشخصية ورسوم تقديم الطلب . يشترط في المنسبين الشروط التالية : أ. مهارة عالية باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة واستماع) إذ يتطلب من الطالب إجتياز فحص مستوى اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (80% ECL) وفحص الـ (TOEFL) الدولي بعلامة لا تقل عن (80%) وللاستفسار مراجعة الموقع أدناه
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ب. إجتياز فحص الـ (SAT) (Scholastic Aptitude Test) بعلامة لا تقل عن (600) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (590) في القراءة والكتابة أو إجتيازفحص الــ (ACT) وللإستفسار مراجعة الموقع أدناه .

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جـ. إجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. إجتياز الفحص الطبي المقرر وحسب تعليمات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

هـ. أن يكون أردني الجنسية (فقط) والحالة الإجتماعية أعزب عند القبول وخلال فترة الدراسة.

و. أن يكون العمر ما بين (18-22) عام لغاية تاريخ 31/12/2024.

ز. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعدل لا يقل عن (80%) الفرع العلمي فقط .
سيتم تجنيد من يقع عليه الاختيار لابتعاثه للدراسة برتبة تلميذ عسكري ويعتبر مؤمن بجميع المتطلبات الدراسية من حيث التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر


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