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“صناعة عمان والجامعة الألمانية الأردنية يبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستشارات والتدريب

منذ 4 ثواني
“صناعة عمان والجامعة الألمانية الأردنية يبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستشارات والتدريب

وطنا اليوم:بحثت غرفة صناعة عمان ممثلة بالمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال( إيجابي) / الذراع التدريبي للغرفة ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الالمانية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستشارات والدورات التدريبية والدبلومات الدراسية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الجامعة، وجمع رئيسها الدكتور علاد الدين الحلحولي، ورئيس هيئة المديرين في معهد ايجابي تميم القصراوي بحث عقد الأنشطة العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات في مجال اجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، وكذلك التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية وتوفير مدربين ذوي كفاية وخبرة عملية لتحقيق متطلبات النجاح في الأنشطة العلمية، وإصدار شهادات مشتركة والاستفادة من الخبرات الإدارية والعملية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي” / نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ، اوضح انه تم بحث تجديد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقتا بين الطرفين في العام 2017، اضافة الى مناقشة التعاون في تنفيذ برامج الدبلوم الدولي بمستويات متعددة في تخصصات الإدارة والمحاسبة والتنمية المستدامة، وفقًا لإطار معادلة المؤهلات البريطانية OFQUAL، وذلك بناء على الاتفاقية التي وقعتها غرفة صناعة عمان مع غرفة صناعة وتجا رة لندن.

من جهته اكد الدكتور علاء الدين الحلحولي أهمية بناء شراكة حقيقية مع المعهد لاهتمام الطرفين بالجوانب التطبيقية والعملية في المجالات الإدارية والهندسية،وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب وتطوير التعاون بين الصناعيين والأكاديميين في الجامعة في مجالات البحث العلمي التي تهم القطاع الصناعي.


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