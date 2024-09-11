الملك يجري اتصالا مع الرئيس الجزائري مهنئا بإعادة انتخابه

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والجزائر، والحرص على البناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية.

وعبر جلالة الملك عن خالص أمنياته للرئيس تبون بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب الجزائري الشقيق.