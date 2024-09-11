ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 1.73% حتى آب الماضي

وطنا اليوم:ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 1.73 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.54 مقابل 108.67 لنفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، الى ان من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 9.70 بالمئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.72 بالمئة، والإيجارات بنسبة 3.92 بالمئة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من هذا العام، ليصل إلى النقطة 111.17 مقابل 109.13 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.87 بالمئة.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي، كل من مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 15.41 بالمئة والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 9.67 بالمئة والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة والثقافة والترفية بنسبة 5.07 بالمئة، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات الأثاث والسجاد والمفارش بانخفاض نسبته 3.01 بالمئة والزيوت والدهون بنسبة 2.07 بالمئة والملابس بنسبة 1.58 بالمئة وخدمات صيانة المسكن بنسبة 1.42 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر آب من العام الحالي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 111.17 مقابل 111.00 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

ولدى مقارنة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب الماضي مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه، فقد ساهمت مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.02 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 2.54 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 1.26 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 0.99 بالمئة، والنقل بنسبة 0.54 بالمئة.