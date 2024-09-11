إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية في البلديات

وطنا اليوم:أنجز صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المرحلة الأولى من مشروع تركيب الخلايا الشمسية للبلديات، والمنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، بمنحة كاملة 100بالمئة، وبتكلفة إجمالية بلغت 460 ألف دينار.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع، بلديات المملكة جميعها، وتضمنت تركيب 29 نظاما شمسيا بقدرة إجمالية 650 كيلو واط، ومن المتوقع أن توفر هذه المرحلة على البلديات ما لا يقل عن 198 ألف دينار سنويا.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، تمكنت بلدية الشوبك من تحقيق وفرا يقارب الـ 18500 دينار سنويا، نتيجة تركيب نظام لمبنى البلدية الرئيسي بقدرة تبلغ 100 كيلو واط، حيث يولد النظام ما مقداره 156 ميجاواط/ساعة.

وأشاد رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة، بدور صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بدعم البلديات والقطاعات التنموية المختلفة، مشيرا إلى أن البلدية ستوظف الوفر المتحقق من تركيب النظام في تحسين الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين في بلدية الشوبك، والتي تشكل عاملا حيويا في تنشيط الاقتصاد المحلي والتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن المشروع يهدف لتمكين البلديات من تقديم خدمات أفضل ومساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها التشغيلية، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج وفراً سنويا للبلديات يمكنها من تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد أن المشروع مازال مستمرا وأن الصندوق بصدد تنفيذ المرحلة الثانية منه، والتي تستهدف البلديات الـ 100 في جميع أنحاء المملكة، حيث من المخطط أن يتم تركيب 163 نظاما لخدمة 144 مبنى، بقدرة إجمالية تصل إلى 3.292 ميجاواط وبكلفة مالية تصل إلى 2 مليون دينار، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2025.

يذكر أن صندوق الطاقة المتجددة حقق العديد من الإنجازات في البرامج والمشاريع التي نفذها خلال 9 أعوام مضت، والتي شملت جميع القطاعات في محافظات المملكة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 100 مليون دينار.