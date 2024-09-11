بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام يكشف عقوبة التلاعب بلوحات المركبات

منذ ساعة واحدة
الأمن العام يكشف عقوبة التلاعب بلوحات المركبات

وطنا اليوم:أعادت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة لوحات الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.
وأشارت إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.
وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.
وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

نتائج الإنتخابات الأولية للفائزين بمقاعد الدوائر المحلية في محافظة الزرقاء

12:37

الرقب والحنيطي والهميسات والعوايشة والمحارمة يفوزون بمقاعد عمّان الأولى

12:15

الأردن يعزي بضحايا الإعصار في فيتنام

12:08

سائق شاحنة يقتل جنديا ويصيب أخر في عملية دعس برام الله

11:54

حصيلة ضحايا إعصار ياجي في فيتنام ترتفع إلى 141شخصًا

11:44

نيوزويك تحصي كذبات ترامب في مناظرته مع هاريس

11:37

مقتل جنديين وإصابة 7 بتحطم مروحية إسرائيلية في غزة

11:12

الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب العشرين .. اسماء

10:43

العمل الإسلامي يعلن حصده نصف مليون صوت ب ١٨ مقعدا

10:26

فيديو النفق يهز إسرائيل ويفجر دعوات لصفقة تبادل أسرى فورية

10:20

السنوار يهنئ تبون بفوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية

10:16

وفاة و3 إصابات بتدهور حافلة في الأغوار الشمالية

وفيات
وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عون