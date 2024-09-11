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الأردن يعزي بضحايا الإعصار في فيتنام

منذ 8 ثواني
الأردن يعزي بضحايا الإعصار في فيتنام

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية بضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الإعصار الذي ضرب شمال فيتنام، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.


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