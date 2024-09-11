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مقتل جنديين وإصابة 7 بتحطم مروحية إسرائيلية في غزة

منذ 55 ثانية
مقتل جنديين وإصابة 7 بتحطم مروحية إسرائيلية في غزة

وطنا اليوم:اعترف الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية “بلاك هوك” خلال مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، بأول حادث تحطم مميت لهذا النوع من الطائرات منذ 30 عاما.
وأعلن جيش الاحتلال فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سقوط المروحية لم يكن نتيجة نيران معادية، إنما نتيجة خطأ بشري أو تقني، وفق وصفه.
وأكد الجيش أن الحادثة لم تؤثر على العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وقال موقع “والا” إن تحطم المروحية من نوع “بلاك هوك” في غزة هو أول حادث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز بالجيش الإسرائيلي.
وأضاف الموقع أن مروحية “بلاك هوك” تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها قادرة على حمل 14 إلى 22 جنديا.

تفاصيل الحادث
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المروحية كانت في طريقها لإنقاذ جندي أصيب برصاص قناص فلسطيني.
وأوضحت الصحيفة أن المروحية وصلت لإجلاء الجندي المصاب بعد منتصف الليل، شارحة أنه في المرحلة الأخيرة من الهبوط اصطدمت المروحية بالأرض وتحطمت.
وأشارت الصحيفة إلى أن 4 مروحيات أجلت الجنود المصابين، بعملية استمرت ساعات في وقت مبكر فجر اليوم.
وأكدت أن الجيش الإسرائيلي أوقف حاليا استعمال مروحيات “بلاك هوك” حتى معرفة سبب الخلل الذي أدى إلى الحادث، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ ستستمر باستعمال مروحيات من طراز آخر.

الأول من نوعه
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن تحطم المروحية هو أول حادث من نوعه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لكنه ليس الحادث الأول لتضرر مروحية.
وأضافت أنه يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اشتعلت النيران في مروحية من طراز “ياسير” كانت تنزل جنودا بالقرب من كيبوتس ألوميم في غلاف غزة بعد إصابتها بنيران مقاتلي كتائب القسام.
وأفادت بأن مروحيات أخرى أصيبت في الشهور الماضية بنيران المقاتلين الفلسطينيين، دون أن تؤدي الحوادث إلى مقتل الطيارين الإسرائيليين.


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