السنوار يهنئ تبون بفوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” مساء الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، إن رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار قد أرسل رسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية ، وذلك بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

بحسب البيان، فإن السنوار ” هنَّأ تبون على نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وبارك له تجديد ثقة الشعب الجزائري به لقيادة البلاد، كما تمنى له التوفيق لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل”.

وأشار السنوار في رسالته إلى أنه ” يبعث رسالته هذه في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي، الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وجدد السنوار تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند لشعبنا في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولاً لوقف العدوان ودحر الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”، بحسب البيان.

والسبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي فوز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات، إذ حصد 5 ملايين و329 ألف و253 صوتاً، بنسبة 94.65٪.

وتعد رسالة السنوار هي الظهور الرسمي الأول للقيادي في الحركة منذ اختياره رئيساً للمكتب السياسي خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.