وفاة و3 إصابات بتدهور حافلة في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي شخص ستيني وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحادث تدهور باص ركوب صغير على طريق الوهادنة – الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، إن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني.

وبين أن أحد مصابي الحادث، وعمره 60 عاماً، وصل المستشفى متوفى متأثراً بإصابته، فيما أصيبت حالتان؛ إحداهما متوسطة والأخرى تم خروجها من المستشفى، والثالث حالته العامة حسنة