6 أحزاب تتصدر نتائج الانتخابات الأولية على مستوى القائمة العامة في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للدائرة العامة لانتخابات 2024 لإختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في 9 دوائر انتخابية عامة على مستوى الأردن.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، حصلت قائمة جبهة العمل الإسلامي حصلت على 154,365 صوتاً بشكل إجمالي، منها 4,096 في بدو الوسط، و12,593 في العقبة، و15,347 في الطفيلة، و11,091 في بدو الشمال، وفي جرش 26,393، 13,590 في مأدبا، و13,811 في عجلون و13,579 المفرق، وفي معان 12,632 وفي البلقاء 31216.

وحصل حزب الميثاق، فقد حصل على 36,153 صوتاً، منها 1,815 في بدو الوسط، و1,993 في العقبة، و991 في الطفيلة، 9,430 في بدو الشمال، و3,717 في جرش، و1,624 في مادبا، 1,880 في عجلون وفي المفرق 3,370، وفي معان 1,287 وفي البلقاء 10038.

وحصل حزب تقدم على 27,913 صوتاً، منها 617 في بدو الوسط، و 409 في العقبة، و287 في الطفيلة، 1,904 في بدو الشمال، و1,306 في جرش، و6,246 في مادبا، و3,675 في عجلون وفي المفرق 9674، وفي معان 142 وفي البلقاء 3644.

وحصل حزب إرادة على 25,728 صوتاً، منها 713 في بدو الوسط، و1,526 في العقبة، و480 في الطفيلة، 1,348 في بدو الشمال، و2,865 في جرش، و6,383 في مادبا، و9,230 في عجلون وفي المفرق 1,503، وفي معان 1,659 وفي البلقاء 6636.

وحصلت قائمة الوطني الإسلامي على 24,784 صوتًا، منها 1,499 في بدو الوسط، و1,862 في العقبة، 1,316 في الطفيلة، 2,362 في بدو الشمال، و3,398 في جرش، و2.327 في مادبا، 1,600 في عجلون، أما في المفرق فقد حصلت على 2,899، وفي معان 2,089 وفي البلقاء 5413.

ووفقا للنتائج الأولية غير الرسمية، حصلت قائمة الأرض المباركة على 22,996 صوتًا، منها 7,862 في بدو الوسط، و443 في العقبة، 453 في الطفيلة، 856 في بدو الشمال، و327 في جرش، و3,003 في مادبا، 2,638 في عجلون، و374 في المفرق، وفي معان 1,908 وفي البلقاء 5118.