النتائج الأولية للانتخابات النيابية في 7 محافظات

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة الانتخاب في محافظة الكرك الدكتور حسين المحادين النتائج الأولية للفائزين في الانتخابات النيابية للقوائم المحلية لمحافظة الكرك وكانت على النحو التالي: قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 2627 صوتا وفاز منها الدكتور إبراهيم الطراونه وحصل على 10718 صوتا.

وفاز بالمقعد الثاني على الكوتا النسائية إسلام العزازمة بعدد أصوات 9325 صوتا وفاز عن المقعد المسيحي هيثم الزيادين وحصل على 7971 صوتا.

وحصلت قائمة الخير على مجموع أصوات بلغت 12560 وفاز بالمقعد الأول الدكتور حسين الملاحمة وحصل على 4745 صوتا وفازت قائمة الرسالة على مجموع أصوات 1857 وفاز منها بالمقعد الأول محمد البستنجي بعدد أصوات 7000 صوت.

وفازت قائمة الحق بعدد أصوات بلغ 5423 صوتا وفاز بالمقعد الأول المحامي محمود النعيمات بعدد أصوات 4220 صوتاً.

وفازت قائمة النور بعدد بلغ 10790 صوتا وفاز بالمقعد الأول إبراهيم الصرايرة بعدد 3000 صوت.

وفازت قائمة الكرك بعدد أصوات بلغ 5423 وفاز بالمقعد الأول إبراهيم القراله بعدد أصوات 3500 صوت.

كما اعلن، الأربعاء، عن “نتائج أولية” للدائرة المحلية في محافظات الطفيلة والعقبة ومأدبا وعجلون وجرش والمفرق والبادية الوسطى والشمالية، ضمن الانتخابات النيابية 2024.

وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة “نشامى الوطن” التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.

كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن “قائمة الغيث” التي بلغ التصويت فيها 4387. وفاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة “الطفيلة الأبية” التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.

أما المقعد المخصص للنساء “الكوتا” فقد فازت ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات بلغ 3270 صوتا ضمن قائمة “نشامى الوطن”.

وفي العقبة، أعلن عن فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.

كما فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.

وفي مأدبا، فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا. كما فاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.

كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6141 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.

وفازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).

وفي النتائج الأولية في عجلون، فاز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، وفازت بـ “الكوتا” من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.

وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.

وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.

وعن دائرة بدو الوسط، فاز في مقعد التنافس حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة بعدد أصوات بلغ 6328، وإبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم بعدد أصوات بلغ 5312.

فيما فازت بمقعد (الكوتا) عن الدائرة ذاتها، فليحة سلامة السبيتان عن قائمة العزم بـ 5055 صوتا.

في البادية الشمالية، فاز في النتائج الأولية؛ عمر الخوالد من قائمة “الشعاع” بعدد أصوات بلغ 7652، وحابس الشبيب من قائمة “رعد الشمال” بعدد أصوات بلغ 12298.

وعن قائمة الكوتا؛ فازت مي محمد الزيادنة من قائمة “رعد الشمال” بعدد أصوات بلغ 9234.

وعن محافظة جرش، فاز في مقاعد التنافس الحر كل من؛ حمزة محمد الحوامدة عن قائمة “أهل الهمة” بعدد أصوات بلغ 7304، وبدر الحراحشة عن قائمة “جرش” بعدد أصوات بلغ 5568، ومحمد عبدالفتاح هديب عن قائمة “الوطن يستحق” بعدد أصوات بلغ 8914.

وعن مقعد (الكوتا)، فازت شفاء عيسى صوان عن قائمة “الوطن يستحق” بعدد أصوات بلغ 9307.

وعن محافظة المفرق، فاز بمقاعد التنافس الحر كل من؛ أحمد حسن الشديفات من قائمة (نشامى المفرق) بعدد أصوات بلغ 8982، وإسماعيل راشد المشاقبة من قائمة (كتلة الحق)، وأحمد حمدان العليمات من قائمة (المفرق تجمعنا) بعدد أصوات بلغ 5481، وفق ما أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في المفرق فصل العيسى.

وعن مقعد الكوتا، فازت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) بعدد أصوات بلغ 12537.