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المعايطة: إعلان نتائج الانتخابات النهائية مساء الأربعاء

منذ 51 ثانية
المعايطة: إعلان نتائج الانتخابات النهائية مساء الأربعاء

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن نتائج الانتخابات النهائية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.
وقال، إن 7 دوائر أعلنت نتائجها الأولوية وسيتبعها باقي الدوائر الأخرى تباعاً.
وأضاف أن اللجان مازالت تقوم بالانتهاء من عملية الفرز، فيما بعض الدوائر في طريقها لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.


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