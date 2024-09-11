وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن نتائج الانتخابات النهائية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.
وقال، إن 7 دوائر أعلنت نتائجها الأولوية وسيتبعها باقي الدوائر الأخرى تباعاً.
وأضاف أن اللجان مازالت تقوم بالانتهاء من عملية الفرز، فيما بعض الدوائر في طريقها لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
المعايطة: إعلان نتائج الانتخابات النهائية مساء الأربعاء
وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن نتائج الانتخابات النهائية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.