الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام استمرارها في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية تزامناً مع إعلان النتائج وفي مراحل ما بعد إعلانها.

وبينت المديرية أن الإدارات الخدمية وإدارة الترخيص بدأت، اليوم الأربعاء ،عملها كالمعتاد، مع استمرار واجبات تعزيز الأمن والمرور والحماية المدنية بجاهزية عالية.

وأكدت المديرية استمرار عمليات الرقابة والرصد من خلال الدوريات العاملة في الميدان ومتابعة لكل ما يرد من معلومات،مؤكدة انه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات كإطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة والمخالفات الخطرة.