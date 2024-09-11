بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات

منذ 35 ثانية
الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام استمرارها في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية تزامناً مع إعلان النتائج وفي مراحل ما بعد إعلانها.
وبينت المديرية أن الإدارات الخدمية وإدارة الترخيص بدأت، اليوم الأربعاء ،عملها كالمعتاد، مع استمرار واجبات تعزيز الأمن والمرور والحماية المدنية بجاهزية عالية.
وأكدت المديرية استمرار عمليات الرقابة والرصد من خلال الدوريات العاملة في الميدان ومتابعة لكل ما يرد من معلومات،مؤكدة انه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات كإطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة والمخالفات الخطرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:16

ترامب يحذر من زوال إسرائيل ونهاية أميركا إذا انتخبت هاريس

09:13

شهداء في طوباس وطولكرم وقادة إسرائيليون: الضفة على حافة الانفجار

05:12

نتائج أولية للانتخابات في معان – أسماء

04:12

إربد الثانية .. نتائج أولية للانتخابات النيابية – أسماء

02:45

عاجل.. نتائج اولية عن محافظة جرش

01:34

عاجل .. بالأسماء…. نتائج أولية للانتخابات عن دائرة بدو الوسط

22:18

“المستقلة للانتخاب”: بدء عمليات الفرز في 17 دائرة انتخابية

21:14

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

20:41

طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة

20:26

هواوي تتحدى آبل بأول هاتف ثلاثي الطي في العالم

20:08

ولي العهد يهنئ النشامى: نقاط ثلاث من ذهب

19:59

الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024