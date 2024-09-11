ترامب يحذر من زوال إسرائيل ونهاية أميركا إذا انتخبت هاريس

وطنا اليوم:حذر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب من “زوال” إسرائيل و”نهاية” الولايات المتحدة إذا أصبحت منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية مساء الثلاثاء إن هاريس “تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول”.

وردت عليه هاريس بالقول إن اتهامها بكره إسرائيل “غير صحيح على الإطلاق” مذكرة بأنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

كما اعتبر ترامب في المناظرة التي استمرت 90 دقيقة أن “انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة” وقال إنها ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأميركي.

وشدد الرئيس الأميركي السابق على أن اقتصاد البلاد كان أفضل خلال فترة ولايته، وقال “تركت واحدا من أفضل اقتصادات العالم وسأفعل ذلك مجددا”.

وبحسب أغلب المتابعين فإن هاريس وضعت ترامب في موقف دفاعي خلال المناظرة بسلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.

ونجح نهج هاريس القوي في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج، ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.

وأظهر موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة أن احتمالات فوز ترامب انخفضت خلال المناظرة من 52% إلى 47% بينما تحسنت فرص هاريس من 53% إلى 55%.

وفي إشارة إلى الثقة في نتيجة المناظرة، تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.