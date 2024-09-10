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عاجل.. نتائج اولية عن محافظة جرش
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عاجل .. بالأسماء…. نتائج أولية للانتخابات عن دائرة بدو الوسط
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“المستقلة للانتخاب”: بدء عمليات الفرز في 17 دائرة انتخابية
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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري
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طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة
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ولي العهد يهنئ النشامى: نقاط ثلاث من ذهب
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الاحتلال يتفق مع أمن السلطة لنشر 500 من عناصره لمحاربة المقاومة في شمال الضفة والأغوار
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الوفد السوري يغادر القاعة خلال كلمة وزير الخارجية التركي في الجامعة العربية
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عاجل | توقف اعمال الفرز بسبب اعمال الشغب وعدم وصول محاضر الفرز في جرش
10 سبتمبر 2024
وطنا اليوم_توقف اعمال الفرز بسبب اعمال الشغب وعدم وصول محاضر الفرز في جرش
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24 ساعة
02:45
عاجل.. نتائج اولية عن محافظة جرش
01:34
عاجل .. بالأسماء…. نتائج أولية للانتخابات عن دائرة بدو الوسط
22:18
“المستقلة للانتخاب”: بدء عمليات الفرز في 17 دائرة انتخابية
21:14
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري
20:41
طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة
20:26
هواوي تتحدى آبل بأول هاتف ثلاثي الطي في العالم
20:08
ولي العهد يهنئ النشامى: نقاط ثلاث من ذهب
19:59
الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان
19:45
الاحتلال يتفق مع أمن السلطة لنشر 500 من عناصره لمحاربة المقاومة في شمال الضفة والأغوار
19:32
الوفد السوري يغادر القاعة خلال كلمة وزير الخارجية التركي في الجامعة العربية
19:21
الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات
19:19
إغلاق مراكز الاقتراع تمهيدا لبدء الفرز في الانتخابات النيابية
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن