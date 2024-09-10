بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عاجل | توقف اعمال الفرز بسبب اعمال الشغب وعدم وصول محاضر الفرز في جرش

10 سبتمبر 2024
عاجل | توقف اعمال الفرز بسبب اعمال الشغب وعدم وصول محاضر الفرز في جرش

وطنا اليوم_توقف اعمال الفرز بسبب اعمال الشغب وعدم وصول محاضر الفرز في جرش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:45

عاجل.. نتائج اولية عن محافظة جرش

01:34

عاجل .. بالأسماء…. نتائج أولية للانتخابات عن دائرة بدو الوسط

22:18

“المستقلة للانتخاب”: بدء عمليات الفرز في 17 دائرة انتخابية

21:14

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

20:41

طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة

20:26

هواوي تتحدى آبل بأول هاتف ثلاثي الطي في العالم

20:08

ولي العهد يهنئ النشامى: نقاط ثلاث من ذهب

19:59

الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان

19:45

الاحتلال يتفق مع أمن السلطة لنشر 500 من عناصره لمحاربة المقاومة في شمال الضفة والأغوار

19:32

الوفد السوري يغادر القاعة خلال كلمة وزير الخارجية التركي في الجامعة العربية

19:21

الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

19:19

إغلاق مراكز الاقتراع تمهيدا لبدء الفرز في الانتخابات النيابية

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024