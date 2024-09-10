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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

منذ 8 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

وطنا اليوم_عمان-10 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات بوفاة العميد المتقاعد باسم إبراهيم مصطفى القطيشات، وإلى عشيرة العواملة بوفاة نواف سالم العلقان العواملة، وألى عشيرة الفاعوري بوفاة حابس عواد الفاعوري.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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