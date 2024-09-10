طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة

وطنا اليوم:تنشر الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج الانتخابات النيابية 2024 عبر منصة خاصة من خلال الرابط (اضغط هنا)، ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول.

وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة استحقاق قانوني؛ ويأتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها.

وأعلنت الهيئة عن إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024 في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات.

وبلغت نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بالانتخابات النيابية 2024 كالتالي:

عمان الأولى عدد المقترعين 120513 بنسبة 19.51%

عمان الثانية عدد المقترعين 155953 بنسبة 18.29%

عمان الثالثة عدد المقترعين 105412 بنسبة 21.78%

إربد الأولى عدد المقترعين 197013 بنسبة 34.57%

إربد الثانية عدد المقترعين 138918 بنسبة 42.83%

الزرقاء عدد المقترعين 157448 بنسبة 21.64%

البلقاء عدد المقترعين 143837 بنسبة 40.75%

معان عدد المقترعين 34575 بنسبة 60.22%

جرش عدد المقترعين 71386 بنسبة 55.24%

عجلون عدد المقترعين 61948 بنسبة 54.2%

الكرك عدد المقترعين 116829 بنسبة 61.73%

الطفيلة عدد المقترعين 33943 بنسبة 54.75%

مأدبا عدد المقترعين 59964 بنسبة 47.45%

العقبة 30744 بنسبة 38.07%

المفرق 57800 بنسبة 52.1%

البادية الشمالية 60313 بنسبة 50.6%

البادية الوسطى 38803 بنسبة 50.84%

البادية الجنوبية 52897 بنسبة 61.54%