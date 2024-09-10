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هواوي تتحدى آبل بأول هاتف ثلاثي الطي في العالم

منذ ساعتين
Visitors take a look at Huawei Mate XT, a new triple-folding phone, at a Huawei store in Beijing on September 10, 2024. Chinese tech giant Huawei on September 10 unveiled the world's first triple-folding phone at more than three times the price of the newest iPhone, hours after its US competitor lifted the curtain on its own new handset built for AI. (Photo by ADEK BERRY / AFP)

وطنا اليوم:كشفت شركة الاتصالات الصينية “هواوي”، الثلاثاء، عن أول هاتف محمول قابل للطيّ ثلاث طيات في العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان منافستها الأميركية “آبل” عن مجموعة جديدة من هواتف “آي فون” مجهزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وكشف رئيس قسم المستهلكين في الشركة، ريتشارد يو، عن الطراز الجديد من هواتف “هواوي”، المسمى “مايت إكس تي”، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجموعة من مقرها الرئيسي في شنتشن (جنوب الصين)، وستُطرح هذه الهواتف للبيع في 20 سبتمبر.
ورغم أن الهاتف بتصميمه الأحمر والذهبي، يستهدف فئة محددة من الزبائن، إلا أن أكثر من 3 ملايين شخص سجّلوا مسبقا ليتلقوا تنبيها عندما يصبح متوفرا.
وقال ريتشارد يو خلال عرض الهاتف “لطالما كانت هواوي رائدة في قطاع الهواتف القابلة للطي”. وهذا النموذج الجديد الذي يبدأ سعره بـ19999 يوان (أكثر من 2760 دولارا) “هو الأول في العالم الذي يمكن طيّه ثلاث طيات”.
وأضاف “لقد بذلنا جهودا كبيرة لحل مشكلة الإنتاج الضخم والثقة المحيطة بالمنتج”.
وكانت “آبل” عرضت، الاثنين، مجموعتها الجديدة من أجهزة “آيفون”، التي أدمجت فيها للمرة الأولى نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.
وكشفت الشركة عن هاتفي آيفون 16 و16 بلس، المصممين لتنفيذ مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مع التحكم في الكاميرا عبر زر على جانب الأجهزة.
ويتوفر آيفون 16 بمقاس 6.1 بوصة، بينما يتوفر أبل بلس بمقاس 6.7 بوصة.
والجهازان متوفران بخمسة ألوان: الأسود والأبيض والوردي والأزرق المخضر والأزرق البحري.
وتبدأ الشركة في تلقي الطلبات المسبقة في 13 سبتمبر.
ويبدأ سعر آيفون 16 من 799 دولار، وآيفون بلس من 899 دولارا.
وكانت “هواوي” منذ سنوات في خضم منافسة تكنولوجية شديدة بين الصين والولايات المتحدة، التي تتهم الشركة بالقدرة على التجسس لصالح السلطات الصينية.
وتنفي “هواوي” هذه الاتهامات بشكل قاطع ولكن، منذ عام 2019، أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن إلى عزل الشركة عن سلاسل التوريد العالمية للتقنيات والمكونات الأميركية.


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