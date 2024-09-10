الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان

وطنا اليوم:ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال محمود حمدان قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحركة حماس برفح جنوبي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان: “خلال نشاط مشترك لقوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، رصد جنود اللواء 401 بواسطة مسيّرات درون عدة خلايا مسلحين (لم يذكر مكانهم) حيث وجّهت القوات قطعا جوية تابعة لسلاح الجو لتقضي عليهم”.

وأضاف: “خلال الغارة تم القضاء على قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان وعلى 3 قادة سرايا آخرين تابعين للكتيبة”، وادعى أنه “من خلال هذه الغارة وغيرها من الغارات تم القضاء على سلسلة القيادة لكتيبة تل السلطان”.

في سياقٍ متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ضابط بانهيار فتحة نفق وسط قطاع غزة، وقال الجيش في منشور على منصة إكس: “هذا الصباح، خلال عملية استكشاف وتدمير نفق تحت الأرض وسط قطاع غزة، انهارت فتحة نفق واحتجز ضابط من الجيش الإسرائيلي داخلها”.

وأضاف: “تم إنقاذ الضابط من الفتحة وتحويله لمزيد من العلاج الطبي في المستشفى”، ومن جانبها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الضابط المصاب هو العقيد غولان فاخ، القائد السابق لوحدة الإنقاذ الوطنية الإسرائيلية.