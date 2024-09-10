بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يدعي اغتيال قائد كتيبة تل السلطان

وطنا اليوم:ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال محمود حمدان قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحركة حماس برفح جنوبي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان: “خلال نشاط مشترك لقوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، رصد جنود اللواء 401 بواسطة مسيّرات درون عدة خلايا مسلحين (لم يذكر مكانهم) حيث وجّهت القوات قطعا جوية تابعة لسلاح الجو لتقضي عليهم”.
وأضاف: “خلال الغارة تم القضاء على قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان وعلى 3 قادة سرايا آخرين تابعين للكتيبة”، وادعى أنه “من خلال هذه الغارة وغيرها من الغارات تم القضاء على سلسلة القيادة لكتيبة تل السلطان”.
في سياقٍ متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ضابط بانهيار فتحة نفق وسط قطاع غزة، وقال الجيش في منشور على منصة إكس: “هذا الصباح، خلال عملية استكشاف وتدمير نفق تحت الأرض وسط قطاع غزة، انهارت فتحة نفق واحتجز ضابط من الجيش الإسرائيلي داخلها”.
وأضاف: “تم إنقاذ الضابط من الفتحة وتحويله لمزيد من العلاج الطبي في المستشفى”، ومن جانبها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الضابط المصاب هو العقيد غولان فاخ، القائد السابق لوحدة الإنقاذ الوطنية الإسرائيلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

20:41

طالع نسب وعدد المقترعين في كافة دوائر المملكة

20:26

هواوي تتحدى آبل بأول هاتف ثلاثي الطي في العالم

20:08

ولي العهد يهنئ النشامى: نقاط ثلاث من ذهب

19:45

الاحتلال يتفق مع أمن السلطة لنشر 500 من عناصره لمحاربة المقاومة في شمال الضفة والأغوار

19:32

الوفد السوري يغادر القاعة خلال كلمة وزير الخارجية التركي في الجامعة العربية

19:21

الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

19:19

إغلاق مراكز الاقتراع تمهيدا لبدء الفرز في الانتخابات النيابية

19:17

النشامى يتفوق على الفدائي بثلاثية بتصفيات كأس العالم

17:21

الجغبير يشارك في مرافبة الانتخابات ضمن فريق المركز الوطني لحقوق الانسان

16:48

حوادث محدودة.. قيمة شراء الصوت من 50 إلى 500 دينار

16:23

بعد استغلالها للجوء والهجرة .. بريطانيا توقف العمل بالتأشيرات الالكترونية للأردنيين

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024