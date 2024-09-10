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الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

منذ ثانيتين
الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد على هامش أعمال الدورة العادية ١٦٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها.
كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، وأكدا استمرار التشاور والتنسيق فى إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.


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