إغلاق مراكز الاقتراع تمهيدا لبدء الفرز في الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024، تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات.

وتخطت نسبة الاقتراع حاجز الـ31.85%، متجاوزة نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية الماضية في عام 2020 والتي كانت 29.9%.

وأظهرت بيانات المركز الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب تصدر الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة إربد عدد أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية 2024، في حين سجلت معان نسبة الاقتراع الأكبر مقارنة بين عدد المقترعين حتى الساعة السادسة والنصف مساء.

في ذات السياق، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، عن إحالة 41 مخالفة للمدعي العام في مختلف الدوائر الانتخابية، 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع، و3 حالات تعد على اللجان من قبل المناديب، و3 حالات انتحال شخصية، و3 حالات انتهاك لسرية التصويت، و3 حالات عدم تحبير.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للهيئة، أنه وصل لغرفة العمليات حالات اكتظاظ محدودة، وتم التعامل معها بفتح معازل إضافية، دون التأثير على مساحات التصويت وقاعات الاقتراع‎.‎

وأوضحت أنه تم التعامل مع مظاهر الدعاية الانتخابية مباشرة داخل المراكز من قبل الكوادر العاملة، في حين تم التعامل مع حالات نصب خيام إلى جانب مراكز الاقتراع من قبل الأجهزة الأمنية.