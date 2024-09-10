النشامى يتفوق على الفدائي بثلاثية بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بنتيجة 3-1، في ثاني مواجهاته ضمن الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

افتتح النشامى اللقاء الذي أقيم في ماليزيا، الثلاثاء، في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب يزن النعيمات، وتمكن المنتخب الفلسطيني قبل نهاية الشوط الأول من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب وسام ابو علي.

وتمكن اللاعب يزن النعيمات من تسجل الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 50، وعزز اللاعب نور الروابدة النتيجة للنشامى بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز رفع منتخب النشامى رصيده إلى 4 نقاط