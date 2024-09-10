الجغبير يشارك في مرافبة الانتخابات ضمن فريق المركز الوطني لحقوق الانسان

وطنا اليوم_شارك رئيس غرفتي صتلعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في مراقبة مجريات الانتخابات البرلمانية التي تشهدها المملكة، ضمن فريق المركز الوطني لحقوق الانسان.

واكد الحغبير ان العملية الانتخابية تسير بسلاسة ولم تصل المركز اي شكاوى بخصوص اي سلوكيات او احداث تؤثر على انسيابيتها، باستثناء بعض الممارسات الفردية التي لا تذكر، مشيدا بالتسهيلات التي وفرتها الهيئة المستقلة للانتخاب للناخبين.

ودعا الحغبير المواطنين الى المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس التيابي القادم الذي نأمل ان يكون مجلسا نيابيا قويا يمارس دوره التشريعي والرقابي بفعالية بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.