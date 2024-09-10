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حوادث محدودة.. قيمة شراء الصوت من 50 إلى 500 دينار

منذ 15 ثانية
حوادث محدودة.. قيمة شراء الصوت من 50 إلى 500 دينار

وطنا اليوم:ضبطت الجهات الأمنية عددا محدودا من قضايا شراء الأصوات في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة.
وبحسب مصدر تم ضبط عملية شراء أصوات في دائرة محلية في عمان وتم تحويله إلى السلطات المعنية.
وأكد شهود عيان، أنه لوحظ شراء أصوات أمام مراكز اقتراع في كل من محافظة العقبة والزرقاء والعاصمة عمان.
وترواحت مبالغ شراء الأصوات بحسب ما علم، من 50 دينارا إلى 500 دينارا للصوت الواحد.
الى ذلك أكدت مديرية الأمن إعادة انتشار القوة الأمنية وتعزيز نقاط الواجب ضمن الخطة لحماية العملية الانتخابية.
وقالت المديرية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء إنها تستمر الرقابة والرصد ومواصلة تلقي البلاغات والمشاهدات والشكاوي.
واكد متابعتها حتى إلقاء القبض على كل من يثبت إطلاقه عيارات نارية وإجراءات مشددة بحق المركبات المعيقة والمخالفة
ودعت لمواطنين للإبلاغ عن اي تجاوزات على هاتف الطوارئ 911، وعلى الأرقام المخصصة على الواتس آب:

0790196196 إطلاق العيارات النارية
0770999030 المخالفات المرورية


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