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الأمن: تعاملنا مع عدد محدود من المخالفات لم تؤثر على الاقتراع

منذ 11 ثانية
الأمن: تعاملنا مع عدد محدود من المخالفات لم تؤثر على الاقتراع

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن أن يوم الاقتراع هو يوم وطني وصورة حضارية، وتعاون المواطنين هو ما ميز عملية الاقتراع منذ الصباح.
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع عدد محدود من المخالفات أو المشادات والمشاجرات البسيطة خارج مراكز الاقتراع وجميعها لم تؤثر على سير عملية الاقتراع، ونعول على وعي المواطن والابتعاد عن أي سلوك سلبي أو مخالفة للقانون.
وأكدت المديرية أنها تتعامل مع الجميع وفق أحكام القانون، وبحزم مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها منذ الصباح.


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