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رغم توافد المعزين .. والد الشهيد ماهر الجازي يدلي بصوته

منذ 10 ثواني
رغم توافد المعزين .. والد الشهيد ماهر الجازي يدلي بصوته

وطنا اليوم:رغم توافد المعزين من كافة أرجاء الوطن، أصر والد الشهيد ماهر ذياب الجازي على الإدلاء بصوته والمشاركة في الاقتراع بالانتخابات النيابية 2024.
وقال الشيخ ذياب: أسأل الله أن يتقبل شهيدنا مع الشهداء والصديقين”.
وكان الشهيد ماهر الجازي، قد نفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة بالداخل المحتل أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.


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