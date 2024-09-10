وطنا اليوم:رغم توافد المعزين من كافة أرجاء الوطن، أصر والد الشهيد ماهر ذياب الجازي على الإدلاء بصوته والمشاركة في الاقتراع بالانتخابات النيابية 2024.
وقال الشيخ ذياب: أسأل الله أن يتقبل شهيدنا مع الشهداء والصديقين”.
وكان الشهيد ماهر الجازي، قد نفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة بالداخل المحتل أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.
رغم توافد المعزين .. والد الشهيد ماهر الجازي يدلي بصوته
وطنا اليوم:رغم توافد المعزين من كافة أرجاء الوطن، أصر والد الشهيد ماهر ذياب الجازي على الإدلاء بصوته والمشاركة في الاقتراع بالانتخابات النيابية 2024.